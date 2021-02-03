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03 февраля 2021, 14:59

Белорусские и российские специалисты изучат популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси

Роман Головченко
Роман Головченко
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские специалисты обсуждают проект по совместному исследованию популяционного иммунитета к COVID-19 в Беларуси. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санитарные службы наших государств находятся в тесном и плодотворном контакте с самого начала пандемии. Конечно, пандемия наложила глубокий отпечаток на экономику наших стран, коммуникации. Все это негативно повлияло на результаты торгово-экономического взаимодействия", - отметил Роман Головченко.

Вместе с тем, по его оценке, сейчас благодаря скоординированным усилиям есть позитивные тенденции в преодолении последствий пандемии. "На межгосударственном уровне совместные действия в высокой степени гармонизированы, и обеспечивается согласованность в реализации принятых решений", - констатировал глава белорусского правительства.

По словам Анны Поповой, сейчас специалисты Беларуси и России обсуждают проведение совместных научных исследований, связанных с COVID-19. "Первое - это изучение популяционного иммунитета в Беларуси. Такой проект в Российской Федерации проходит очень успешно, мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет (к COVID-19. - Прим. БЕЛТА)", - отметила Анна Попова.

По ее словам, данные о популяционном иммунитете позволяют прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию.

Еще одна обсуждаемая инициатива - это работа по мониторингу изменчивости вируса на территории Беларуси. В Российской Федерации эта работа идет достаточно давно. Сегодня есть новые факты о мутациях, выявленных учеными всего мира, подытожила Анна Попова.-0-

Анна Попова и Роман Головченко
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