Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса "Эпиваккорона"

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия передала Беларуси образцы новой вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" и новую тест-систему. Об этом сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала новую вакцину "Эпиваккорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - рассказала Анна Попова.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич дал высокую оценку новой российской вакцине. "Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве, и она поможет в комплексном противодействии коронавирусу. Это очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко", - отметил Дмитрий Пиневич.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что по результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%. Масштабный выпуск вакцины планируется начать в феврале.-0-