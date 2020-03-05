Белорусские интернаты нацелены на передачу детей в семьи - эксперт

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские интернаты перенацелены на устройство детей в полноценные семьи, сообщила директор Детского городка Ленинского района Минска Оксана Орлова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Интернатные учреждения сегодня уже не рассматриваются как постоянное место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это временная форма устройства, - подчеркнула Оксана Орлова. - Как и органы опеки, мы активно ищем семьи для своих подопечных, отдаем детей в семьи родственников, на усыновление. Ежегодно растет восстановление в родительских правах. То есть интернатные учреждения перенацелены".

При этом специалист отметила, что ситуацию каждого отдельного ребенка надо рассматривать индивидуально. Особенно, когда речь идет о детях постарше. Им зачастую не нужна новая семья. И даже если биологических родителей в правах не восстанавливают, таким ребятам психологически комфортнее, если мама или папа хотя бы приходят в интернат. Это еще одно важное основание для существования такой формы устройства. Кроме того, есть дети, отобранные у родителей из-за их тяжелых заболеваний. В этом случае интернаты помогают сохранять родственные связи, облегчая при этом заботу о детях для родителей.

"Иногда, чтобы найти семью, надо очень много времени. У нас четыре года назад мальчик был усыновлен белорусскими гражданами в возрасте 13 лет. Хотя отобран у матери с рождения и все это время мыкался по интернатам. Хороший мальчик, но почему-то не получалось его устроить. Наверное, надо было дождаться ту самую семью, которая его выбрала. Все у них сейчас хорошо. И такие случаи нередки", - рассказала Оксана Орлова.-0-

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