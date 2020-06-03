Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги впервые в мире провели эндоваскулярным путем протезирование трехстворчатого клапана сердца у ребенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз.

Тринадцатилетний мальчик, у которого был сложный врожденный порок сердца, поступил в РНПЦ детской хирургии в тяжелейшем состоянии. Он уже перенес четыре хирургических вмешательства. Новой угрозой стало нарушение работы трехстворчатого клапана, что привело к снижению насыщения крови кислородом.

Саша Костка

"Трехстворчатый клапан не в полной мере выполнял свою функцию. Он недостаточно пропускал кровь через вену и не выполнял запирательную функцию, то есть его створки не смыкались - и кровь во время сокращения желудочка возвращалась обратно", - пояснил Павел Черноглаз.

Павел Черноглаз

Единственным шансом на спасение подростка была операция, которая заключалась либо в замене, либо в пластике трехстворчатого клапана сердца. Для кардиохирургов вмешательство в этой зоне и так является технически непростым. Но в этой ситуации, когда мальчика уже не единожды оперировали, хирургическая коррекция была более чем затруднительна. А выполнение открытой операции имело высокий риск.

После длительного обсуждения было принято смелое решение - в позицию трехстворчатого клапана имплантировать транскатетерный эндоваскулярный клапан. "Такие клапаны обычно применяются для протезирования клапанов аорты, легочной артерии. В отношении нативного, то есть родного, трехстворчатого клапана, на котором ранее не производились хирургические вмешательства (не устанавливались биологический клапан или кольцо, которые могли бы послужить основой для фиксации устройства), такие процедуры ранее не выполнялись", - отметил заведующий рентгеноперационной.

Еще одна особенность заключалась в том, что подростку уже имплантировали механический протез митрального клапана, который располагается очень близко к трехстворчатому клапану. "С одной стороны, мы понимали, что будет сложнее, с другой - опорное кольцо митрального клапана могло служить ориентиром для позиционирования трехстворчатого клапана и опорной точкой для этого", - сказал Павел Черноглаз.

Для спасения жизни мальчика специалисты РНПЦ детской хирургии 20 мая провели уникальную операцию - протезирование трехстворчатого клапана с использованием современных малотравматичных методик эндоваскулярной хирургии. Искусственный биологический клапан сердца Melody был успешно установлен в трехстворчатый клапан через небольшой катетер в бедренной вене, что позволило избежать открытой операции в условиях искусственного кровообращения.

На случай осложнения или внештатной ситуации в операционной находилась бригада кардиохирургов, готовых провести открытое вмешательство. Подготовили аппарат ЭКМО, к которому можно было бы экстренно подключить пациента, обеспечив искусственную циркуляцию крови. К счастью, этого не потребовалось.

После того как искусственный клапан встал в нужную позицию и была убрана система доставки, сердце подростка стало лучше функционировать, уже в операционной состояние пациента значительно улучшилось. А спустя сутки наблюдения в палате интенсивной терапии его перевели в обычное отделение. Сейчас он готовится к выписке домой.

Как отметил директор РНПЦ Константин Дроздовский, такая операция проведена впервые в мире. "Мы связались с нашими коллегами в Европе и США. Ведущие специалисты подтвердили уникальность выполненного вмешательства, - сказал он. - Мы получили приглашение выступить осенью с докладом на конференции по кардиоторакальной хирургии в Европе. Кроме того, готовится публикация этого случая в одном из ведущих мировых журналов в области кардиохирургии".

Константин Дроздовский

Центр ежегодно выполняет 1-1,2 тыс. операций детям с пороками сердца, из них более половины - миниинвазивным путем.-0-

Фото Рамиля Насибулина