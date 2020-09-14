Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кардиохирурги РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г. Об этом журналистам сообщил заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник, передает корреспондент БЕЛТА.

Девочка весом 930 г родилась в РНПЦ "Мать и дитя". "У нее был врожденный порок сердца. Это достаточно распространено у детей, которые при рождении имеют экстремально низкую массу тела. Кроме того, было подозрение на формирование коарктации аорты. Это означает, что сосуд, который отходит от сердца, был несколько сужен. Если эту проблему вовремя не диагностировать и не устранить, то у таких детей существует очень большая вероятность развития серьезных осложнений, которые являются угрозой для жизни", - рассказал Юрий Линник.

Врачи перевели девочку в РНПЦ детской хирургии. Операция прошла 12 сентября и длилась около полутора часов. По словам заведующего отделением, операция выполняется через небольшой разрез на спине без искусственного кровообращения. "Сосуд, который в норме у всех детей после рождения не должен функционировать, просто перевязывается. Сейчас состояние ребенка стабильное, жизни ничто не угрожает. Прогноз для жизни абсолютно благоприятный. Однако необходимо учитывать, что масса тела девочки по-прежнему остается низкой, поэтому малышка нуждается в дополнительном специальном уходе. Девочка находится в кювезе, где создается максимально комфортный для нее микроклимат", - отметил Юрий Линник.

Валентина Симонова, мама девочки, рассказала, что операция проводилась, когда малышке было три недели и два дня. "Когда узнала о диагнозе, очень переживала, однако врачи оперативно прислали результаты анализов и быстро среагировали, чтобы сделать операцию. На момент операции она весила около 1200 г, была совсем крохой - ростом 34 см. Все получилось. Огромное спасибо врачам. Я видела малышку только при родах и на фотографиях, когда приходила к врачу. Раньше я не могла представить, что бывают операции у таких маленьких деток. Жду встречи с дочкой, хочу, чтобы она быстрее поправилась", - отметила она.

Заведующий отделом анестезиологии и реанимации РНПЦ детской хирургии Дмитрий Лесковский обратил внимание, что при выхаживании таких пациентов важно все: температура окружающей среды, влажность, количество кислорода и громкость звуков. "Это сложная и высокотехнологичная работа - транспортировать такого пациента в операционную, правильно уложить, сделать анестезию, спустить в палату и выхаживать ребенка в дальнейшем. Медицина не стоит на месте, благодаря современному оборудованию и навыкам специалистов сейчас вес пациентов не является настолько большой проблемой, как это было 5-10 лет назад", - подчеркнул он.-0-