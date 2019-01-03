Белорусские кондитеры завоевали 14 медалей на Кубке мира по кулинарному искусству

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские кондитеры завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали на Кубке мира по кулинарному искусству в Люксембурге. Сегодня медалистов наградили почетными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно, что белорусы берут медали на таких международных форумах. Спасибо за вашу работу, за ваши кондитерские шедевры", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Белорусские кондитеры представили на конкурс композиции из шоколада, мастики, пастилажа, марципана и теста. Золотых медалей на Кубке мира по кулинарному искусству были удостоены Надежда Богатенко ("Витебскхлебпром"), Наталья Минченкова ("Домочай"), Людмила Пашковская, Наталия Веленцевич, Светлана Алешкевич ("Минскхлебпром"). Серебро получили Наталья Шарай, Елена Ахарцева ("Домочай"), Наталья Самбук, Марина Морозова (Оршанский хлебозавод), Елена Дедовец ("Витебскхлебпром"), Ольга Ромашко (Барановичский хлебозавод), Нина Яковчук (Жлобинский хлебозавод). Бронзу завоевали Дмитрий Антипенко ("Гомельхлебпром") и Екатерина Марчик (СООО "Ароматик").

"Хотелось бы, чтобы у наших специалистов не угасала любовь к профессии и желание творить, чтобы они продолжали прославлять хлебопекарную отрасль нашей страны на международных конкурсах", - отметила генеральный директор ОАО "Гомельхлебпром" Наталья Веромеева.

За звание лучших в конкурсе боролись около 600 кондитеров из 50 стран мира. Их работы оценивали эксперты из Всемирной кулинарной ассоциации.-0-

Фото с сайта Министерства сельского хозяйства