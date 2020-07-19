19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"В соответствии с просьбой Кыргызстана белорусские производители оперативно рассмотрели запрос о поставке лекарственных средств, используемых для лечения пневмонии и COVID-19. В сжатые сроки был подготовлен груз из пяти наименований лекарственных средств белорусского производства и отгружен на борт премьер-министра Кыргызстана", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности поставлено около 30 тыс. упаковок лекарственных средств, в основном антибиотики, производства РУП "Белмедпрепараты".

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов 17 июля на встрече с Президентом Александром Лукашенко отметил успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он считает, что белорусский опыт в противодействии COVID-19 может быть интересен другим странам. Кубатбек Боронов также обратил особое внимание на высокое качество медикаментов, которые производятся в Беларуси.-0-