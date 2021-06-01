1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лесоводы высадили почти 200 млн деревьев этой весной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Лесохозяйственные учреждения страны подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. Всего за несколько месяцев руками лесоводов было создано около 34,7 тыс. га лесных культур - это примерно 200 млн высаженных деревьев. Лесхозы досрочно выполнили годовой план посева и посадки леса и перевыполнили план весенней посадки, который составлял около 32 тыс. га", - рассказали в пресс-службе.

Создание лесных культур будет продолжено осенью. Таким образом, фактические объемы лесовосстановления будут заметно выше планируемых.

Наибольшее количество лесных культур было создано гомельскими лесоводами (12 014 га) - это связано с необходимостью восстановления участков, поврежденных короедным усыханием. Брестские лесоводы этой весной создали 4964 га лесных культур, витебские - 3633 га, гродненские - 4056 га, минские - 5598 га, могилевские - 4432 га. Примечательно, что более половины лесных культур было создано селекционным посевным и посадочным материалами (19,5 тыс. га).

Лесоводы также проводили работы по дополнению лесных культур. Нынешней весной они были проведены на площади около 24,5 тыс. га.-0-