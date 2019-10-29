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Общество
29 октября 2019, 13:51

Белорусские ломбарды будут работать в новом формате

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ломбарды в Беларуси будут работать в новом формате, сообщил журналистам председатель правления Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций Иван Радюкевич в пресс-центре БЕЛТА, комментируя указ №394 "О предоставлении и привлечении займов".

По словам Ивана Радюкевича, со вступлением в силу указа микрофинансовые организации ждет трансформация по образцу развитых стран. Законодательством предусмотрены изменения и для ломбардов, которые смогут заниматься новыми видами деятельности.

"Это будут уже, скорее, комиссионные магазины и магазины товаров, бывших в употреблении. Для клиентов будут доступны несколько опций - продать свое имущество сразу в этот ломбард, получить заем под свое имущество (опция классического ломбарда) или оставить имущество на комиссионную продажу. Это очень хорошо, потому что у человека появляется выбор", - считает председатель правления ассоциации микрофинансовых организаций.

Со вступлением в силу указа №394 расширится круг лиц, которые смогут обращаться за деньгами в потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи. "Кооперативы станут такими, какими должны быть, т.е. служить интересам своих пайщиков. Теперь таковыми могут быть фермеры, физлица, которые занимаются видами деятельности, требующими уплаты единого налога", - напомнил Иван Радюкевич. По его оценке, за последние 5 лет кооперативы, которые по сути раньше выдавали займы без залога, действительно перепрофилировались на поддержку малого и среднего бизнеса.

Согласно указу №394, ломбарды смогут предоставлять микрозаймы гражданам под залог автомобилей (т.е. авто не нужно оставлять на стоянке ломбарда, а можно продолжать им пользоваться и выполнять обязательства по займу). Благодаря этому услуги автоломбардов могут подешеветь с учетом того, что им не надо будет оплачивать стоянку. Ломбарды также смогут заниматься комиссионной торговлей, хранением вещей и скупкой движимого имущества для его дальнейшей продажи.-0-

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Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров.

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