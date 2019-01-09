Белорусские медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах

9 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах и регламентировать их продажу. Такая инициатива прозвучала на пресс-конференции "Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма" в БЕЛТА.

В частности, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич отметил, что тюбинги сейчас продаются на каждом шагу. В каждом микрорайоне можно найти горку, которая не предназначена для катания, чем активно пользуются дети. Но ребенок не может сам себя контролировать, у него нет средств защиты.

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