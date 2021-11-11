Белорусские медики за сутки оказали 4 беженцам стационарную помощь и 14 амбулаторную

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики за сутки оказали помощь четырем беженцам стационарно и 14 амбулаторно, сообщил журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, было совершено около 20 выездов бригад скорой медицинской помощи для своевременной помощи.

Начальник главного управления пояснил: трое из пациентов, которые получили помощь на стационарном этапе, имеют терапевтическую патологию. "Это разновозрастные пациенты - от 10 до 70 лет. Что касается остальных пациентов, которые получили медицинскую помощь амбулаторно, речь о стандартных обращениях, связанных с недомоганием, головной болью, повышенным артериальным давлением и так далее", - добавил начальник главного управления.

Говоря о рисках, которые несет нарушение санитарно-эпидемиологических условий в лагере беженцев, Алексей Щербинский заметил: это сопряжено с возникновением как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава и Гродненского региона в частности этот вопрос контролируют, стараясь предупредить дальнейшее неблагоприятное развитие событий.

Министерство здравоохранения гарантирует своевременную и полную медпомощь всем гражданам, которые оказались в непростой ситуации в лагере беженцев на белорусско-польской границе, отметил начальник главного управления. Он напомнил: Минздрав гарантирует помощь независимо от национальности, конфессии, пола или возраста. Вместе с тем Алексей Щербинский заметил, что с медицинской точки зрения дети и женщины, особенно беременные, более уязвимы, поэтому помощь им при прочих равных обстоятельствах приоритетнее. В связи с этим Алексей Щербинский сообщил: пациентка из Ирака обратилась за медпомощью в связи с осложненным протеканием беременности. "Мы вынуждены с сожалением констатировать неблагоприятное развитие событий: была диагностирована внутриутробная гибель плода. Сама женщина на сегодня находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь".-0-

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