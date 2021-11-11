11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики оказали помощь 12-летней девочке-беженке. Об этом в эфире "Беларусь 1" сообщил хирург Гродненской областной детской клинической больницы Сергей Герасимчик, сообщает БЕЛТА.

Девочка поступила в больницу с диагнозом "острый гастрит" в сопровождении 20-летней сестры. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь, сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии.

"У ребенка отмечалось снижение температуры, плюс наблюдалась рвота. При поступлении состояние оценивали как среднетяжелое. Ребенок был госпитализирован в отделение плановой хирургии. Проводилась определенная терапия, плюс налажено питание и теплое питье", - рассказал Сергей Герасимчик.

Как рассказала сестра госпитализированной девочки, они отправились из Турции в Европу через Беларусь и уже месяц находятся в пути. Их много раз выталкивали с польской границы, но они не сдавались. И если бы не необходимость обратиться за медицинской помощью, они бы продолжили свой путь. Сейчас они больше всего переживают из-за того, что не знают, где находятся их родители: на польской стороне либо белорусской.

"Нас семеро. Пятеро детей, мать и отец. Мы с сестрой пришли в больницу, потому что она заболела. Остальные находятся на границе", - дополнила девушка.

Как сообщили ранее в ГПК, ночью еще одному из несовершеннолетних из числа беженцев у белорусско-польской границы стало плохо. Мальчика осмотрели медики, которые постоянно дежурят у стихийного лагеря. Они диагностировали у подростка переохлаждение, незамедлительно была оказана медицинская помощь. После стабилизации состояния мальчик вернулся к семье.-0-