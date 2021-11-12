Белорусские оружейники примут участие в международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2021

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские оружейники примут участие в 17-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября Дубае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомвоенпрома.

В работе выставки примут участие организации оборонного сектора экономики Республики Беларусь в составе объединенного стенда Госкомвоенпрома, а также в формате делового посещения. На площадке объединенного стенда планируется демонстрация продукции и услуг ряда предприятий.

На объединенном стенде будут представлены макеты ряда изделий оборонных предприятий, в том числе: ЗРК С-125-2БМ "Печора-2БМ", ЗСУ "Шилка", ЗРК "Трио", РПГ "Сапфир", универсальный мобильный пункт управления, РЛС "Восток-3D", станция РЭБ с БПЛА "Гроза-С", станция РЭБ "Гроза-6".

С целью развития военно-технического сотрудничества и содействия предприятиям оборонного сектора экономики Республики Беларусь в продвижении их продукции на рынки ОАЭ и третьих стран в период с 13 по 16 ноября запланировано участие в выставке председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

На полях форума планируется проведение рабочих встреч и переговоров главы белорусской делегации с руководством оборонных и оборонно-промышленных ведомств ряда иностранных государств, прибывающих на выставку.

Выставка Dubai Airshow является значимым и престижным международным выставочным мероприятием в области авиационного вооружения и техники, средств ПВО и занимает третье место в мире среди аэрокосмических выставок по количеству участников и объемам заключаемых контрактов. Ее посещают официальные делегации в среднем из 60-70 стран мира, свою продукцию на ней представляют около 1200 компаний.-0-