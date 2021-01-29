Белорусские полярники поздравили страну с предстоящим Днем науки

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник 13-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов от имени ее участников прислал поздравление с предстоящим Днем белорусской науки всем ученым, исследователям и работникам научной сферы страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Команда 13-й Белорусской антарктической экспедиции поздравляет славное научное сообщество страны с профессиональным праздником - Днем белорусской науки. Беларуси, коллективу Национальной академии наук, научным организациям есть чем гордиться: научные труды, открытия и прорывные технологии белорусских ученых широко известны во всем мире, а имена сотен уроженцев Беларуси вписаны в историю мирового научного прогресса. Научное сообщество является мощной движущей силой, которая создает надежный фундамент для динамичного развития и процветания нашей страны", - говорится в поздравлении.

"Желаем крепкого полярного здоровья, мира и благополучия, воплощения в жизнь новых научных идей и открытий в интересах нашей страны и мирового научного прогресса", - сказано в сообщении из Антарктиды.

Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции был дан в НАН 19 октября 2020 года. На ледовый континент отправились десять участников, среди них специалисты, уже побывавшие в Антарктиде (5 человек), и новички. Членам экспедиции предстоит нелегкая многомесячная работа по проведению научных исследований в соответствии с госпрограммой по изучению Антарктики.

26-27 декабря 2020 года была проведена воздушная грузовая операция по доставке личного состава и грузов экспедиции с борта научно-исследовательского судна "Академик Трешников" на Белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". Личный состав экспедиции приступил к выполнению научных программ, развертыванию систем дистанционного мониторинга природной среды Антарктики, монтажу и вводу в эксплуатацию доставленного технологического и природоохранного оборудования.-0-