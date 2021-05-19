Белорусские санатории уже заполнены на 64% - Петришенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские санатории уже заполнены на 64%, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санаторно-курортные организации заполнены на 64%. Активно осуществляется бронирование мест проживания на будущие периоды. При этом в топ иностранных туристов входят не только наши соседи-россияне, ну и туристы из Израиля, Германии, Франции и других стран, - сказал Игорь Петришенко. - Так называемая передышка в зарубежном туристическом потоке использована для подготовки туристической инфраструктуры и повышения качества сервисного обслуживания".

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Фото Андрея Покумейко