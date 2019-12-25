Белорусские школьники уходят на зимние каникулы

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом учебном году зимние школьные каникулы продлятся больше обычного. По графику они пройдут с 26 декабря по 11 января, которое выпадает на субботу. С учетом католического Рождества 25 декабря и воскресенья 12 января белорусские школьники смогут отдохнуть три дополнительных дня, сообщает БЕЛТА.

В Министерстве образования обратили внимание, что каникулы - это благоприятное время для активной физкультурно-оздоровительной работы. "Каждому учреждению образования во время каникул рекомендовано обеспечить работу спортивных залов, стадионов, объединений по интересам спортивной направленности. Необходимо способствовать активному участию школьников в спортивных мероприятиях, традиционных зимних праздниках", - отметили в министерстве.

Школам рекомендуется продолжать работу, направленную на формирование у учащихся любви к своей малой родине, интереса и уважения к ее истории и культуре. "Учреждениям образования необходимо продолжать волонтерскую работу: помогать ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла. Школьники на каникулах могут больше времени уделять созданию виртуальных маршрутов и карт-схем памятных мест военной истории", - добавили в Минобразования. Здесь напомнили, что 2018-2020 годы проходят в Беларуси под знаком Года малой родины. Кроме того, страна активно готовится к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В дни каникул много интересных мероприятий предлагают учреждения дополнительного образования. Так, в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи проходит выставка лучших работ республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка". В НЦХТ также можно посетить интерактивное представление "Главное волшебство Нового года". На познавательные мастер-классы приглашает Республиканский центр экологии и краеведения.-0-