Белорусские школьники завоевали 6 наград на Менделеевской олимпиаде по химии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 55-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии белорусы завоевали шесть наград различного достоинства. Итоги онлайн-состязания подвели сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На счету белорусских школьников шесть наград различного достоинства. Лицеист БГУ Владимир Кундер завоевал бронзовую медаль олимпиады. Серебряными призерами стали ученики столичных гимназий № 41 им. В.Х. Серебряного Кирилл Мороз и № 33 Никита Еремин. Также бронзовых наград удостоены школьники гимназии №29 Минска Константин Гончарик и Даниил Максимович и Гродненской городской гимназии - Матвей Баклажец. Дипломом участника олимпиады награжден 11-классник гимназии - колледжа искусств Молодечно Алексей Бобрик.

Абсолютным победителем стал 11-классник из Румынии Рауль-Мирча Бодрогян. Его наградили именной премией основателя Менделеевской олимпиады академика Валерия Лунина в размере $5 тыс.

Всего в состязании приняли участие более 140 школьников из 28 стран. Это представители Беларуси, Украины, России, Болгарии, Турции, Китая, Израиля, Австрии, Сербии, Грузии и других стран. Юным химикам предлагалось пройти два теоретических тура. В первом необходимо было решить 8 задач за 5 часов. Второй тур не являлся обязательным и предусматривал решение за то же время 15 задач повышенной сложности. Все задания олимпиады касались основных разделов химии: неорганической, органической, аналитической, физической, а также науки о живом и полимерах.

Всего было разыграно 15 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовые медали. Организаторами олимпиады выступают Министерство образования Беларуси, БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проводится ежегодно и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады, которая стартовала в 1967 году. Свое название олимпиада получила в честь великого русского химика Д.И. Менделеева. С 2004 года в Менделеевских олимпиадах кроме школьников стран СНГ и Балтии начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, с 2012 года к олимпиаде присоединились Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году впервые участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. С 1997-го и по 2020 год оргкомитет олимпиады возглавлял декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова академик РАН Валерий Лунин. С 2021 года этот пост и руководство олимпиадой принял член-корреспондент РАН Степан Калмыков. В состав оргкомитета и методической комиссии входят профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.-0-