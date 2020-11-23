Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном турнире школьников по информатике (International Autumn Tournament in Informatics) белорусские школьники завоевали 7 медалей. Об этом БЕЛТА сообщил тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования ГУО "Клуб юных пожарных Мозыря" Алексей Борунов.

Турнир проходил 19-22 ноября онлайн с хостингом в Шумене (Болгария). В нем приняли участие 16 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Кипр, Грузия, Иран, Израиль, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Сирия, Украина.

Соревнование проводилось для двух возрастных категорий школьников - Junior (2005 года рождения и младше) и Senior. Страна могла представить в каждой группе официальную команду из 4 человек. Также был организован неофициальный зачет соревнований для дополнительных участников.

Турнир проходил в два тура. В Беларуси были определены 7 площадок - Минск, Витебск, Мозырь, Брест, Могилев, Ивье, Бобруйск. По регламенту международной олимпиады на каждой площадке был организован прокторинг - видеозапись работы участников на турнире и запись экранов их компьютеров. В течение каждого тура школьники должны были разработать по предоставленным условиям три программы и отправить их на проверку в тестирующую систему.

По итогам турнира участники официальных белорусских команд получили медали. Лучшими среди всех белорусских участников стали школьники из Клуба юных пожарных Мозыря - Станислав Полынь (группа Junior) и Станислав Дамасевич (группа Senior). -0-