Игорь Карпенко. Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школы улучшат взаимодействие с родителями учеников. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Минобразования предложит учреждениям образования единую систему работы с родительской общественностью. "Мы ее условно назвали общественный родительский университет, который позволит приглашать специалистов разного уровня (наркологов, врачей, психологов, специалистов по кризисной педагогике), чтобы они могли ответить на вопросы родителей", - рассказал Игорь Карпенко.
/Будет дополнено/.-0-