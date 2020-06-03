Белорусские социологи рассказали, почему с осторожностью внедряют в практику онлайн-опросы

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские социологи рассказали, почему с осторожностью внедряют в свою практику онлайн-опросы. Тема поднималась во время очередного заседания проекта БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом".

Современные технологии дают социологам новые инструменты, которыми нужно осторожно и выверенно пользоваться. Директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук, доцент Геннадий Коршунов высказался по поводу "модных сейчас интернет-опросов, которые получили интенсивное развитие". "Нужно понимать, что это специфическая среда. Когда мы проводим поквартирные опросы, то идет жесткая схема отбора, когда срабатывает принцип случайности и теоретически каждый человек может попасть в выборку. Исходя из этого обеспечивается ее репрезентативность. В интернете этого сделать нельзя. Непонятно, кто попадает в число опрошенных, кто и сколько раз отвечает на вопросы. Есть вероятность взлома и накрутки. Очень много нюансов", - констатировал он.

Касаясь перспектив внедрения онлайн-опросов, Геннадий Коршунов отметил, что Институт социологии в этом направлении развивается. "Мы, безусловно, включим этот инструмент в свою сферу, но только тогда, когда будем четко знать, как он работает, его преимущества и ограничения", - добавил он.

В свою очередь начальник информационно-аналитического управления Академии управления при Президенте кандидат социологических наук Владимир Литвинович отметил, что современные технологии открывают новые возможности для проведения социсследований. Но согласился с мнение коллеги по поводу ряда вызовов, которые связаны с их внедрением. "При построении выборки при интернет-опросах крайне тяжело или даже невозможно применять традиционные методы. Если взять классическую социологию, то того, кто участвует в опросе, выбирает исследователь. Участие в интернет-опросе - это часто инициатива респондентов. Процесс нужно контролировать", - сказал эксперт.

Владимир Литвинович

Владимир Литвинович констатировал: сегодня буквально каждый считает, что ему по силам проводить социологические исследования. "С развитием интернета знания, информация стали очень доступными. Каждый может взять статью, книгу, прочитать и сделать для себя вывод, что проводить опрос просто - составил анкету и разместил ее на сайте. Возникает псевдоуверенность в своих силах. Хотя социологи знают, что на результаты влияют и формулировка вопросов, и варианты ответов. Даже порядок вопросов в анкете может сказаться на результатах. Профессиональные социологи учитывают эти моменты и выстраивают исследование таким образом, чтобы получать объективные качественные данные", - пояснил он.

Эксперты констатировали, что из-за общедоступности профессиональной информации произошла некоторая девальвация аналитики в целом. Но вместе с тем выразили уверенность, что запрос на качественное, взвешенное научное знание будет расти. Этому поспособствует в том числе мировая ситуация с коронавирусом.-0-

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