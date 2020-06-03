Белорусские социологии создали технологию упреждения фейковых вбросов

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центре социологических и политических исследований БГУ создали технологию упреждения фейковых вбросов. Об этом журналистам сообщил его директор доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

Давид Ротман

По его словам, "разработан ряд технологий, которые позволяют выявлять до того, как произошло какое-то событие, возможности его последующей интерпретации". "Такая методика нами разработана. Мы ее апробируем", - проинформировал Давид Ротман.

Исследования проводились в течение пяти лет. "Изучались факторы, которые дают информационный повод. Мы примерно определили, каким образом можно упреждающе выяснять, за что будет зацепка", - рассказал директор центра. Ученый пояснил, что аналитики изучают ситуацию на предмет того, за что в ней можно "зацепиться", чтобы сделать вброс, и предсказать, какой именно.

Издание монографии, в которой будут изложены результаты работы центра в части выявления и прогнозирования фейковых вбросов, Давид Ротман анонсировал во время очередного проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом".-0-

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