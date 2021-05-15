Белорусские спасатели на учениях Корпуса сил СНГ отрабатывают поиск пострадавших под завалами

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках программы XIII Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021" на территории Российской Федерации проходят учения Корпуса сил СНГ. От белорусской стороны в учениях принимает участие сводный отряд МЧС, в состав которого входят и специалисты РОСН "ЗУБР" со служебными собаками. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В эти дни на базе Ногинского спасательного центра МЧС России поисково-спасательные отряды чрезвычайных ведомств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана отрабатывают вопросы приема и оказания международной помощи в случае крупной чрезвычайной ситуации на пространстве СНГ с организацией базовых лагерей и работы международного полевого координационного центра. Поисково-спасательная команда Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси в зоне условной чрезвычайной ситуации выполняет задачи по поиску и деблокированию пострадавших из-под завалов с применением кинологических расчетов, приборов поиска и аварийно-спасательного оборудования, а также альпинистского снаряжения и оборудования для работы с высоты", - рассказали в пресс-службе.

Главное управление "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС России сообщило об условной чрезвычайной ситуации на территории Дальнего Востока и проинформировало чрезвычайные ведомства государств - участников Содружества о необходимости привлечения ресурсов Корпуса сил СНГ для ликвидации ее последствий. На первом этапе учений были отработаны вопросы обмена оперативной информацией между дежурными сменами чрезвычайных ведомств государств СНГ при возникновении условного землетрясения на территории одного из субъектов России.

Завершатся учения Корпуса сил СНГ 16 мая участием спасателей стран Содружества в демонстрационном учении на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России в заключительный день международного салона "Комплексная безопасность-2021".-0-