Белорусские спасатели помогают тушить пожар вблизи украинской деревни

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели приступили к тушению пожара и защите украинской деревни Дроздынь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МЧС Беларуси.

В Столинском районе продолжается работа по ликвидации крупного пожара травы и кустарников, а также леса. "Вертолеты Ми-8 продолжают сбрасывать воду в труднодоступных участках. Огонь бушует вдали от белорусских населенных пунктов, однако сегодня днем от украинских коллег поступила просьба о помощи жителям деревни Дроздынь, расположенной менее в двух километрах от белорусской границы", - проинформировали в ведомстве.

"В соответствии с межправительственным соглашением и при полном содействии пограничных служб государств два боевых расчета МЧС Беларуси пересекли границу и вместе с украинскими спасателями борются с огнем. Ведется постоянный мониторинг обстановки", - рассказали в МЧС.

Как сообщалось, спасатели тушат пожар на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района. Задействовано более 40 единиц техники и свыше 130 человек, используются вертолеты Ми-8 авиации МЧС. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.-0-