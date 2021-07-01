Белорусские спасатели участвуют в конференции по проблемам стихийных бедствий в Кыргызстане

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бишкеке проходит международная научно-практическая конференция по проблемам управления рисками стихийных бедствий. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Андрей Юржиц в ходе открытия форума выступил с приветственным словом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время доклада начальника отдела науки и инновационного развития МЧС Беларуси Сергея Пастухова была представлена Национальная стратегия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019-2030 годы.

Кроме этого, сегодня в течение дня запланированы двусторонние встречи и переговоры с руководством Исполнительного комитета СНГ, аварийно-спасательных служб Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, в ходе которых будут обсуждены вопросы реализации двусторонних договоренностей в сфере подготовки кадров для чрезвычайных ведомств, усиления взаимодействия специализированных служб, оснащения аварийно-спасательных подразделений техникой и оборудованием, формирования культуры безопасности жизнедеятельности.-0-

Фото МЧС