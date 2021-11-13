Белорусские специалисты-ортопеды оказали помощь мальчику без ног из лагеря беженцев

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты-ортопеды прибыли в лагерь беженцев на границе для оказания помощи мальчику, у которого сломался протез, передает корреспондент БЕЛТА.

Восьмилетний Таман вместе с родителями направляется в Германию. По словам отца, западные медики могли бы помочь ребенку раньше и сохранить ноги, но семье трижды отказали в визе. В Ираке ребенку ампутировали обе ноги. Сейчас он передвигается на протезах. Недавно один из протезов сломался. Ситуацию не оставили без внимания.

Сегодня в лагерь беженцев прибыли специалисты белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра. Они осмотрели протез ребенка, выявили неисправность.

Для того, чтобы ребенку была оказана квалифицированная помощь, родители согласились поехать в одну из больниц Гродно. Провести необходимый ремонт протеза планируется в сжатые сроки.

В лагере беженцев продолжается упорядочивание работы по оказанию помощи. Регулярно доставляются дрова, вода, гуманитарная помощь - продукты питания и теплые вещи. Однако беженцы продолжают испытывать неудобства, прежде всего из-за холодной погоды.

Для создания комфортных условий, особенно для детей и женщин, сегодня в лагерь доставили три большие военные палатки. В одной из них, отапливаемой тепловой пушкой, разместился пункт питания для детей.

Рядом установлена палатка, в которой будет возможность обогреться беременным и кормящим матерям, а таких в лагере немало. В еще одной палатке разместится пункт оказания правовой помощи для тех беженцев, которые изъявят желание вернуться на родину. Доставлен в лагерь и генератор. Палатки освещены, работают и розетки.-0-