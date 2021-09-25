Белорусские средства РЭБ могут успешно работать против закупаемых Польшей новейших беспилотников

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут успешно работать против закупаемых Польшей новейших беспилотников турецкого производства. Об этом заявил Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний момент очень серьезно обсуждается вопрос в мировой повестке - это беспилотные летательные аппараты компании "Байрактар". Я когда-то лично посещал этот завод. Да, на самом деле это на сегодняшний момент одни из топовых разработок турецких партнеров", - отметил Дмитрий Пантус.

"Наши средства РЭБ способны и успешно могут работать против данной техники в том числе", - сказал он.-0-