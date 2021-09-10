Белорусские судебные эксперты и МВД Сирии договорились о сотрудничестве

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз и МВД Сирии договорились о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности. Это предусмотрено соответствующим меморандумом, подписанным в ходе визита делегации ГКСЭ во главе с заместителем председателя генерал-майором юстиции Сергеем Евмененко в сирийское министерство. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

"В ходе визита белорусской делегации в Дамаск между двумя ведомствами был подписан меморандум о взаимопонимании, положения которого предусматривают развитие сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности", - сообщили в пресс-службе.

Во время визита Сергей Евмененко провел встречи с министром внутренних дел Сирии Мухаммедом Халедом Аль Рахмоном и директором Департамента криминальной безопасности МВД Сирии Хуссейном Джомаа, с которыми обсудил ключевые перспективные направления взаимодействия.

"Во время встреч были достигнуты договоренности об обучении сирийских экспертов в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета, - добавили в пресс-службе. - Результатом визита стали в том числе достигнутые договоренности о направлении белорусских судебных экспертов в Департамент криминальной безопасности для обучения сирийских экспертов на местах".

Визит стал логическим развитием установившихся отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя ведомствами, начавшихся во время визита 19-23 августа 2019 года сирийских коллег из Министерства внутренних дел в Государственный комитет.-0-