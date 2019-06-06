Белорусские судебные эксперты изучат опыт южнокорейских коллег в сфере высоких технологий

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские судебные эксперты будут перенимать опыт коллег из Республики Корея при проведении экспертиз в области высоких технологий, а также изучат возможности имеющихся у них технических средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед.

Достигнуто принципиальное соглашение, что с этого года белорусские специалисты будут проходить переподготовку, обучение на базе судебно-экспертной службы Республики Корея. Наибольший интерес представляет программа в сфере высоких технологий. Ранее партнеры продемонстрировали свои возможности. Более того, делегация экспертов посещала Беларусь. Предварительно на место выезжали и белорусские специалисты. "Мы заинтересованы в том, чтобы не только начать, но и продолжать совместное сотрудничество", - отметил Андрей Швед.

Национальная судебно-экспертная служба Республики Корея является авторитетной организацией в мировом экспертном сообществе и имеет множество патентов на изобретения в сфере судебной экспертизы, признаваемые экспертными учреждениями США и стран Европы.

Кроме того, на протяжении трех лет реализуется программа стажировки белорусских экспертов в Китае. Это позволяет оценить возможности партнеров, в том числе по использованию оборудования, реагентов китайского производства. На базе центра подготовки Министерства общественной безопасности этой страны за два года прошли обучение и переподготовку более 40 белорусских специалистов. В этом году также запланированы совместные мероприятия. В Беларусь на стажировку и обучение прибудут китайские коллеги, а в КНР планируется направить не менее 15 белорусов.

Есть программы и со странами Западной Европы. Интерес представляют такие направления, как экспертизы, связанные с подделкой идентификационных номеров автотранспортных средств, документов.

Развивается ядерная криминалистика, в связи с чем на протяжении нескольких лет белорусские специалисты проходят обучение в Канаде. С 2018 года внедрена геммологическая экспертиза, объектами которой являются драгоценные, полудрагоценные камни, бриллианты, природные минералы. Эксперты обучаются в Швейцарии, России и США.-0-