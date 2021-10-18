Белорусские связисты первыми приступили к выполнению задач учения ОДКБ в Таджикистане

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связисты первыми приступили к выполнению задач учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На пункте управления развернуты средства связи, в том числе видео-конференц-связь. Вблизи командного пункта разместился мобильный узел связи, основу которого составляют станции спутниковой связи Р-443 "Восход" белорусского производства.

Заместитель начальника отдела управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси подполковник Игорь Карпук рассказал, что для связистов выполняемые задачи не новы. "Связисты выполняют подобные задачи в ходе различных, в том числе международных учений. Техника связи современная и отлично себя зарекомендовала. Она позволяет в кратчайшие сроки обеспечить весь комплекс услуг связи в интересах оперативного состава. В обеспечении связи в ходе учений участвуют военнослужащие 62-го центрального узла связи Министерства обороны, войсковой части 14860 и 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - рассказал он.

Местность в Таджикистане горная. Это обстоятельство накладывает свои особенности. Условия распространения радиоволн отличны от равнинной местности. Узел связи развернут на одном из холмов для обеспечения наиболее устойчивой связи.-0-

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