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Белорусские телеканалы общедоступного пакета перешли на вещание в HD - интервью

Общество 14.12.2018 | 14:17
Фото из архива
Фото из архива

Нынешний год для белорусского телевидения можно считать особенным - на вещание в формате высокой четкости переведен общедоступный пакет программ. Как меняется ТВ сейчас и что ждать от него в будущем, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.

- Белорусские телеканалы переходят на HD, вкладываются в масштабное перевооружение и новые проекты - значит, интернет все же не заменил ТВ?

- Некоторое время назад можно было слышать разговоры о том, что скоро не будет ничего, кроме интернета. Но человек любит разнообразие, поэтому телевидение развивается.

Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве и далеко не последняя в Европе перешла на цифровое телевидение, следующим логичным этапом было внедрение телевидения стандарта высокой четкости. Первое время это была дополнительная услуга, доступная только в дополнительном пакете. Тем не менее, для нас всегда был очень важным переход на HD-вещание общедоступного пакета основных государственных телеканалов, которые наиболее популярны у белорусских телезрителей. Соответственно, люди ждут от этих телеканалов нового качества, в том числе нового качества картинки.

Сегодня в каждом населенном пункте, где есть кабельное ТВ, появилась возможность просматривать в том числе HD-контент. Белорусский зритель имеет выбор - смотреть программы в стандартном качестве или в HD. Чтобы получить картинку высокого качества, нужен телевизор с поддержкой HD-вещания - и таких сейчас подавляющее большинство. Если есть возможность, конечно, рекомендуем всем пользоваться HD.

В Беларуси около 3,5 млн абонентов кабельного ТВ, включая IP-телевидение. И они могут попросить своего оператора перезаключить договор или просто уведомить, что готовы принимать HD-контент. Есть операторы, которые технически не могут обеспечить эту услугу. Но в каждом населенном пункте, где доступно кабельное телевидение, имеется хотя бы один оператор, который такую услугу предоставляет.

- Если в районе только один оператор может оказывать эту услугу, нет опасений, что он может искусственно завысить свои тарифы?

- Этого не произойдет. В пример могу привести "Белтелеком", который обеспечивает передачу HD-контента без замены тарифного плана или условий договора.

Немного другая ситуация с эфирным телевидением: при обсуждении принято решение в эфире стандартное качество HD-качеством не заменять. Эфир - более сложная среда для передачи сигнала и при замене стандартного качества вещанием в формате высокой четкости сократилось бы количество доступных телеканалов. Мы воспринимаем эфирное вещание как гарантию выравнивания доступа к информации между сельской и городской местностью, поэтому там трансляция идет пока в SD-качестве.

- Региональное ТВ тоже будет переходить на HD-вещание?

- Пока мы отработали первый важный этап - переход на HD 8 телепрограмм ("Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 5", ОНТ, СТВ, "Россия-Беларусь", "Мир") государственных телеканалов, включенных в обязательный общедоступный пакет. В принципе, мы готовы к тому, что с таким же HD-контентом к нам будут приходить и региональные телекомпании.

- Новое качество картинки - это в том числе борьба за аудиторию?

- Есть люди, которые воспринимают телевидение просто как носитель информации, для них не важно качество картинки. Но мне представляется, что телевидение - в первую очередь визуальное восприятие. Поэтому улучшение качества изображения, безусловно, должно способствовать сохранению интереса к телекартинке. И конкуренция с интернетом тоже подталкивает к этому. Интернет гибче с точки зрения доставки информации, но у телевидения есть два больших преимущества - качественная картинка и подобранная по определенным канонам проверенная информация.

Во всем мире наблюдается тенденция: человек с каждым годом все больше и больше теряется в потоке информации, которая есть в интернете. И проблема не в поиске конкретной информации, а в том, чтобы в огромном объеме найти действительно достоверные данные. Наверное, в ближайшие десятилетия мы будем наблюдать рост популярности СМИ, которые следуют принципам журналистской этики, профессионального подбора материалов, перепроверки фактов. То есть будет расти спрос на информацию, проверенную и достоверную, а также информацию, подобранную по определенным критериям. Вероятно, приоритет будет у конвергентных редакций, которые будут одновременно работать со всеми технологическими средами и придерживаться принципов профессиональной журналистики. В этом смысле новая эпоха с переизбытком информации возвращает позиции традиционной журналистике.

- Стоит ли ожидать роста популярности мобильного телевидения?

- Если говорить о трех экранах - телевизор, компьютер и мобильный телефон - то в зависимости от технологического развития, предпочтений человека и его образа жизни, доступности услуг один из экранов будет более востребованным. Телеэкран сегодня лидирует для домашних, семейных просмотров, компьютер, наоборот, в последнее время сдает позиции, уступая мобильным устройствам, потому что мы очень много времени проводим вне дома и вне офиса.

Люди становятся более мобильными, но при этом у них сохраняется потребность в информации. И логично, что экран мобильного телефона пытается в какой-то мере заменить телевизор, но мне сложно себе представить, что человек осознанно будет смотреть спортивный матч по телефону, имея возможность посмотреть его в хорошем качестве по телевизору.

Когда запускали IPTV, считалось, что это будет нишевым продуктом, мало кто им воспользуется, но сегодня это уже 2/3 всех кабельных технологий. Один раз попробовав услугу отложенного просмотра, возможности поставить трансляцию на паузу, люди больше не хотят от этого отказываться.

Думаю, интересы человека к информации, качеству ее подачи, в том числе качеству картинки очень быстро сбалансируют направления развития ТВ. Безусловно, мобильное телевидение будет существовать, но, в моем представлении, оно останется более узким сегментом рынка, чем традиционный просмотр на телеэкране.

Следующий шаг для телевидения - использование технологии дополненной реальности, а также рост интерактивности, когда у человека есть возможность управлять контентом, получать дополнительную информацию. Многие вещи могут измениться с приходом 5G. Средства передачи данных, развиваясь отдельно, не переворачивают рынок, для этого должен быть готов и потребитель, и производитель.

- Минсвязи на нынешнем этапе будет координировать развитие цифровой экономики. Что это меняет?

- Глава государства обозначил, что Министерство связи и информатизации будет выполнять координирующую функцию в развитии цифровой экономики. Любая цифровая экономика сегодня базируется на технологической платформе и образовании (имеется в виду как образование людей, которые создают новые цифровые продукты, так и готовность потребителя к новым продуктам, доверие к цифре). Чтобы предприятие стало цифровым, должен немного поменяться и менталитет людей, которые им управляют, нужно понимание применимости тех или иных инструментов.

Очевидно, что отдельные задачи эффективно решаются с помощью цифровых методов. Поэтому я считаю перспективным использование искусственного интеллекта. Информации становится так много, что человек физически не в состоянии обработать настолько большой объем, а искусственный интеллект это может. Искусственный интеллект нельзя воспринимать как панацею, но уже доказана эффективность его применения в финансовой сфере, ритейле, управлении инновациями. То же самое касается любых видов клиентского сервиса - классический колл-центр в значительной степени будет уступать место роботизированной обработке информации.

Все это стоит внедрять, если очевиден экономический эффект. Потому что попытка любой процесс сделать цифровым только ради цифровизации, потому что это модно и хайпово - не экономическое мышление.

- В Беларуси уже готовы к большему внедрению искусственного интеллекта?

- Мы уже знаем такие проекты, кстати, один из них - приложение MSQRD. Целый ряд компаний, особенно из числа новых резидентов в Парке высоких технологий, заявляют о своем желании работать именно в данной сфере. Поэтому с компетенциями у нас все неплохо, но нужно преодолеть психологический барьер, потому что цифровая трансформация - процесс во многом болезненный.

По международным оценкам, большинство привычных нам процессов в экономике или госуправлении либо изменятся до неузнаваемости, либо исчезнут из-за ненадобности. Трансформация экономической модели - вопрос сохранения конкурентоспособности. Мы живем в глобализованном мире, где расстояние не имеет значения, связь есть практически везде 24 часа в сутки. Соответственно, мы не можем сегодня в своем развитии игнорировать развитие соседей, в гонке эффективности ни одна страна не может выиграть в одиночку. Любая цифровая технология дает максимальный эффект при глобальном применении, поэтому у нас есть большие цифровые проекты в ЕАЭС, мы стараемся вовлекать в это страны СНГ, которые не входят в ЕАЭС.

Для обычного человека цифровизация должна материализоваться в конкретные проекты, например, - "одно окно". Человеку не обязательно знать, к какому именно чиновнику ему нужно прийти за решением проблемы. Он должен прийти в "одно окно" и получить ответ, внутри этого контура государство само может обработать информацию, большая ее часть, которая нужна для принятия решения, уже есть у госорганов. Хождение по кабинетам чиновников - прошлый век и в прямом, и в переносном смысле.

В идеале нужно идти к проактивному государству. Это значит, что с учетом имеющихся у государства данных оно не ждет, когда человек придет за административной процедурой, а само совершает ее в отношении человека или напоминает, что ему нужно прийти в определенный госорган. Все решения, для которых и так достаточно информации, должны приниматься автоматически. Ведь собирать документы у одних госорганов, чтобы принести их в другой - это логически необъяснимо. Проактивное государство - пятая, финальная стадия электронного правительства, к которой нам нужно идти.

- На какой стадии мы сейчас?

- Между третьей и четвертой, вплотную подходим к четвертой. Третья стадия значит, что многие вещи можно совершать в электронном виде, без личного присутствия, а четвертая говорит о полной интерактивности. В Беларуси работает национальный портал электронных услуг, СМДО, к этому добавляется Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, а, значит, ID-карта с возможностью использования цифровой подписи. Таким образом, появляется возможность совершать юридически значимые действия с использованием этой карты в том числе из дома.

С появлением новаций меняется и законодательство. Значимым шагом вперед стал декрет №8 "О развитии цифровой экономики". И хотя он в большей степени касается Парка высоких технологий, в нем заложены очень важные принципы взаимодействия. Сейчас дорабатывается закон об электронной цифровой подписи, запланировано принятие закона о персональных данных. Наверняка мы подойдем к существенной переработке закона об информации, информатизации, защите информации.

- И когда в Беларуси может появиться закон о персональных данных?

- Проект закона уже есть, но пока нельзя сказать, что это итоговая редакция. Будет общественное обсуждение. Документ будет базироваться во многом на европейских принципах, но предстоит учесть многие моменты, чтобы не создавать препятствий IT-бизнесу и технологическому развитию страны.

БЕЛТА.-0-

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