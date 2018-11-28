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Белорусские турфирмы не отказываются от организации поездок в Украину

Общество 28.11.2018 | 18:02
Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские турфирмы не отказываются от организации поездок в Украину из-за военного положения в некоторых областях, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер.

"Отказов от поездок не было, все бронируется и идет в рамках запланированного. Единственное, что может быть, пока осторожное отношение к Одесской области. Тем не менее, авиарейсы выполняются по расписанию, аэропорт Одессы их принимает. Просто некоторые турфирмы начинают вести осторожную политику, потому что есть фактор непредсказуемости", - отметил Валентин Цехмейстер.

Глава РСТО считает, что еще рано говорить о том, как инцидент в Керченском проливе скажется на белорусском турпотоке в Украину, сейчас турбизнес наблюдает за развитием ситуации. "Пока каких-то срывов туристических программ не обозначено", - констатировал он.

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Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе.

Заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Минспорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич обратил внимание, что сейчас не сезон для массовых поездок в Украину - летом у белорусов популярен отдых на море, но ближе к новогодним праздникам востребованным направлением становится Львов. По его информации, турфирмы не отменяют поездки в эту страну. Звонков от туристов по этому поводу в Минспорта не поступало.

По данным Белстата, в 2017 году Украину посетили более 91 тыс. организованных белорусских туристов и экскурсантов, что практически в два раза больше, чем в 2016-м.-0-

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Теги
туризм, Украина
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