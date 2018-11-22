Белорусские туристические компании готовятся к новогодним праздникам

Разработаны специальные экскурсионные предложения, бронировать которые активно начали уже с осени, сообщили Белорусскому телеграфному агентству эксперты портала
Праздничные программы действуют с 25 декабря по 12 января. Особое внимание уделяется группам детей. Для них разработаны экскурсионные маршруты с тематическими анимационными представлениями, сюрпризами и сладкими подарками. Белорусское телеграфное агентство и портал
Пешеходная экскурсия по Минску - приятная увлекательная прогулка по исторической части города для самых маленьких. Экскурсовод доступно для детей расскажет про КЛЮЧ от города в руках у Войта, городские весы и их значение, а также про лошадей, которые ждут своего хозяина из Минской ратуши. Во дворике усадьбы Ваньковичей детей встретит Дедушка Мороз и Снегурочка. В программе анимации: конкурсы и розыгрыши сувенирных магнитов, новогодний хоровод, песни, поздравления и сладкие подарки.
Давным-давно в чудесном и живописном месте Станьково поселился добрый и волшебный домовой Буба. Именно ему Дед Мороз доверил охранять самое ценное - новогодние бубенцы. Раз в год Буба достает бубенцы из заветного сундука, и, услышав их звон, Дедушка Мороз находит дорогу на праздник к ребятам.
По традиции и в этом году Буба, собрав сотни ребят, должен позвонить в новогодние колокольчики. Но вот беда - Буба напрочь забывает пароль от сундука, а значит, Новый год может не наступить, так как Дедушка Мороз, не услышав их звон, не придет на праздник к ребятам.
Легенда гласит: если ребята смогут пройти новогодние испытания, то они смогут разгадать заветный пароль, а значит, открыть сундук и услышать заветный звон новогодних бубенцов. Буба вызывает на помощь супергероев - Леди Баг и Бэтмена, ну и, конечно же, всех ребят, пришедших на праздник. Ребята встретятся с Симкой. Юные зрители познакомятся с необыкновенной царевной Гусеницей и смогут увидеть ее удивительно волшебный танец, а также устроят новогодний флешмоб с Розочкой Троллем.
Все вместе они смогут разгадать заветный пароль, а значит, новогодний праздник с главными героями - Дедом Морозом и Снегурочкой - состоится!
В программе:
- загадочные приключения с популярными и всеми любимыми героями
- хороводы, игры, забавы у елки
- веселые конкурсы
- сюрпризы
- зоосад
Гостей ожидает веселое масштабное погружение в быт и реалии Великого княжества Литовского далеких 16-17 веков.
С первых шагов по старинной Сульской земле ребят будут сопровождать костюмированные экскурсоводы - проводники, а в чем-то и переводчики, которые помогут более полно понять то, что будет происходить на протяжении двух с половиной часов экскурсии-игры.
Гостям придется на время ощутить себя настоящими строителями средневековой крепости, посетить мастер-классы по владению старинными видами шляхетского вооружения, далее гостей ждет бальная программа с живой музыкой, старинными играми и танцами, а также веселая новогодняя дискотека со сладкими подарками.
Завершением приключений станет угощение горячим чаем с блинчиками в теплом "оранжерейном" зале ресторана "Веселый пан".
В свободное время гости смогут покататься в бричке или на санях.
В этом году программа насыщена новинками, такими как мастер-класс в Доме экологического просвещения и новая анимационная программа с участием всеми любимого Болотника. Экскурсия по Музею природы и Лесному зоопарку откроет новые знания о мире природы и большое количество интересных и поражающих воображение фактов. Во время экскурсии по Музею мифологии будет осуществляться катание на повозке или санях, что оставит в восторге и взрослых, и детей. Никто не останется без памятных подарков от Деда Мороза.
Более подробная информация об экскурсиях по Беларуси - на портале
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