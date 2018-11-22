Белорусские туристические компании готовятся к новогодним праздникам

Разработаны специальные экскурсионные предложения, бронировать которые активно начали уже с осени, сообщили Белорусскому телеграфному агентству эксперты портала www.ekskursii.by .

Праздничные программы действуют с 25 декабря по 12 января. Особое внимание уделяется группам детей. Для них разработаны экскурсионные маршруты с тематическими анимационными представлениями, сюрпризами и сладкими подарками. Белорусское телеграфное агентство и портал www.ekskursii.by предлагают краткий обзор некоторых из них.

"Пешеходная экскурсия по Верхнему городу и Новогодняя анимация с Дедушкой Морозом и Снегурочкой"

Пешеходная экскурсия по Минску - приятная увлекательная прогулка по исторической части города для самых маленьких. Экскурсовод доступно для детей расскажет про КЛЮЧ от города в руках у Войта, городские весы и их значение, а также про лошадей, которые ждут своего хозяина из Минской ратуши. Во дворике усадьбы Ваньковичей детей встретит Дедушка Мороз и Снегурочка. В программе анимации: конкурсы и розыгрыши сувенирных магнитов, новогодний хоровод, песни, поздравления и сладкие подарки.

"В гости к Дедушке Морозу в Станьково"

Давным-давно в чудесном и живописном месте Станьково поселился добрый и волшебный домовой Буба. Именно ему Дед Мороз доверил охранять самое ценное - новогодние бубенцы. Раз в год Буба достает бубенцы из заветного сундука, и, услышав их звон, Дедушка Мороз находит дорогу на праздник к ребятам.

По традиции и в этом году Буба, собрав сотни ребят, должен позвонить в новогодние колокольчики. Но вот беда - Буба напрочь забывает пароль от сундука, а значит, Новый год может не наступить, так как Дедушка Мороз, не услышав их звон, не придет на праздник к ребятам.

Легенда гласит: если ребята смогут пройти новогодние испытания, то они смогут разгадать заветный пароль, а значит, открыть сундук и услышать заветный звон новогодних бубенцов. Буба вызывает на помощь супергероев - Леди Баг и Бэтмена, ну и, конечно же, всех ребят, пришедших на праздник. Ребята встретятся с Симкой. Юные зрители познакомятся с необыкновенной царевной Гусеницей и смогут увидеть ее удивительно волшебный танец, а также устроят новогодний флешмоб с Розочкой Троллем.

Все вместе они смогут разгадать заветный пароль, а значит, новогодний праздник с главными героями - Дедом Морозом и Снегурочкой - состоится!

В программе:

- загадочные приключения с популярными и всеми любимыми героями

- хороводы, игры, забавы у елки

- веселые конкурсы

- сюрпризы

- зоосад

"Парк истории Сула: Каралеўскія Пасулы альбо Калядныя прыгоды ў пана Мароза"

Гостей ожидает веселое масштабное погружение в быт и реалии Великого княжества Литовского далеких 16-17 веков.

С первых шагов по старинной Сульской земле ребят будут сопровождать костюмированные экскурсоводы - проводники, а в чем-то и переводчики, которые помогут более полно понять то, что будет происходить на протяжении двух с половиной часов экскурсии-игры.

Гостям придется на время ощутить себя настоящими строителями средневековой крепости, посетить мастер-классы по владению старинными видами шляхетского вооружения, далее гостей ждет бальная программа с живой музыкой, старинными играми и танцами, а также веселая новогодняя дискотека со сладкими подарками.

Завершением приключений станет угощение горячим чаем с блинчиками в теплом "оранжерейном" зале ресторана "Веселый пан".

В свободное время гости смогут покататься в бричке или на санях.

"Гулянье возле елки: Березинский биосферный заповедник"

В этом году программа насыщена новинками, такими как мастер-класс в Доме экологического просвещения и новая анимационная программа с участием всеми любимого Болотника. Экскурсия по Музею природы и Лесному зоопарку откроет новые знания о мире природы и большое количество интересных и поражающих воображение фактов. Во время экскурсии по Музею мифологии будет осуществляться катание на повозке или санях, что оставит в восторге и взрослых, и детей. Никто не останется без памятных подарков от Деда Мороза.