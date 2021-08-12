Белорусские ученые определили стратегию отечественной вакцины – директор РНПЦ

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12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/ Белорусские ученые определили стратегию отечественной вакцины. Об этом рассказал журналистам директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов, передает корреспондент БЕЛТА."Специалистами РНПЦ совместно со специалистами Академии наук Беларуси разработан прототип инактивированной цельновирионной вакцины в отношении коронавируса. В настоящее время проводятся предварительные испытания. Это еще доклиническе испытания. Проведены испытания in vitro ("в пробирке") и испытания на животных (на ряде групп мышей) вакцины, полученной из нескольких штаммов - индийского, британского и ряда других. Мы сравнили результаты и определили, что те сыворотки, которые получены из соответствующего штамма, они преимущественно активны в отношении этого штамма. То есть высокой перекрестной активности нами не установлено. Поэтому нашими разработчиками, учеными определена стратегия отечественной вакцины. То есть нужно использовать тот препарат, который получен из вариантов вируса, циркулирующих в настоящее время в нашей стране", - рассказал директор РНПЦ."Нет универсальной вакцины, которая будет активна в отношении всех штаммов. Это будет динамический процесс доработки препарата", - отметил Владимир Горбунов.По его словам, прототип вакцины уже готов. Предстоят еще доклинические испытания, а затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, постановка на производство. "Мы полагаем, что это займет год, возможно, чуть больше", - заявил директор РНПЦ.Он уточнил, что отечественная вакцина пока планируется однокомпонентной. "Пока мы предполагаем, что однокомпонентная. Возможно, это будет комбинация из нескольких штаммов вируса. Возможно, каждый раз разный штамм в зависимости от того, какой вирус циркулирует, - рассказал Владимир Горбунов. - Пока мы разрабатываем платформу, на которой будет осуществляться производство конкретной вакцины в отношении штамма вируса, циркулирующего в конкретное время. В этом преимущество нашего подхода".Руководитель РНПЦ подчеркнул важность развития в Беларуси такого направления, как производство вакцин: "Это большая перспектива, биобезопасность страны. В любом случае на этом производстве возможно будет производить другие препараты, не только в отношении коронавируса. Считаю, что это вложение ума, средств и усилий в обязательном порядке окупится".-0-