Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые планируют определять генетические особенности, влияющие на старение кожи и состояние волос, сообщил сегодня журналистам директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко в пресс-центре БЕЛТА.
"Сегодня в Республиканском центре геномных биотехнологий оказываются услуги по генетическому тестированию предрасположенности более чем к 20 социально значимым заболеваниям. Среди них сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, диабет второго типа, тромбофилия. В ближайшее время планируем расширить спектр наших услуг. Станет возможным определение индивидуальных генетических особенностей метаболизма витаминов, алкоголя, холестерина, старения кожи, состояния волос", - сказал Руслан Шейко.
Приоритетной задачей он считает расширение сферы применения геномных биотехнологий. Уже сейчас разрабатываются технологии для целей криминалистики, позволяющие определять возраст и внешность неизвестного индивида по образцу его ДНК. В ближайшем будущем ученые также планируют запустить инновационный проект по созданию экспериментально-лабораторного комплекса для геномных биотехнологий в растениеводстве. "Можно сказать, это будет парниковый комплекс", - добавил директор института.
/Будет дополнено/.-0-