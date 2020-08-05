Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые планируют определять генетические особенности, влияющие на старение кожи и состояние волос, сообщил сегодня журналистам директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня в Республиканском центре геномных биотехнологий оказываются услуги по генетическому тестированию предрасположенности более чем к 20 социально значимым заболеваниям. Среди них сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, диабет второго типа, тромбофилия. В ближайшее время планируем расширить спектр наших услуг. Станет возможным определение индивидуальных генетических особенностей метаболизма витаминов, алкоголя, холестерина, старения кожи, состояния волос", - сказал Руслан Шейко.

Руслан Шейко

Приоритетной задачей он считает расширение сферы применения геномных биотехнологий. Уже сейчас разрабатываются технологии для целей криминалистики, позволяющие определять возраст и внешность неизвестного индивида по образцу его ДНК. В ближайшем будущем ученые также планируют запустить инновационный проект по созданию экспериментально-лабораторного комплекса для геномных биотехнологий в растениеводстве. "Можно сказать, это будет парниковый комплекс", - добавил директор института.

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Белорусские ученые разрабатывают чистящие и моющие средства с пробиотическим компонентом "Есть аналоги за рубежом, но они весьма дорогостоящие, потому почти не доступны для использования у нас", - сказала генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Эмилия Коломиец.

Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН "Биотехнологическое направление в нашей стране работает на достойном уровне, успешно развивается благодаря поддержке государства", - сказал заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский.

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