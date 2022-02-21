Белорусские ученые подтвердили, что иммунитет после COVID-19 и вакцинации наиболее надежный

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые подтвердили, что иммунитет после перенесенного COVID-19 и вакцинации против этого заболевания наиболее надежный вариант защиты, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист Игорь Стома.

Термин "гибридный иммунитет" не новый, но в отношении COVID-19 он особенно актуален, отметил Игорь Стома. Он привел пример одного из исследований, которое выполнялось на базе Гомельского государственного медицинского университета. В международном медицинском архиве клинических исследований уже опубликован препринт на английском языке. Ученые, в частности, отслеживали иммунный ответ, то есть иммуногенность, в том числе уровень антител у людей, привитых вакцинами "Спутник V" и "Синофарм".

Участники исследования были разделены на две группы. В одну включили серонегативных, то есть людей, которые не болели инфекцией COVID-19 и не имели антител до прививки. Во второй группе были серопозитивные участники, то есть переболевшие COVID-19 и имеющие какой-то уровень антител. "Мы установили, что уровень антител в случае вакцинации и "Спутником V", и "Синофарм" был достоверно и существенно выше во второй группе. Такая тенденция прослеживалась вплоть до 6 месяцев", - отметил инфекционист.

Если говорить об иммунитете выздоровевших от COVID-19, то есть реконвалесцентов, как правило, он менее стойкий и напряженный, чем поствакцинальный. Перенесенный омикрон никоим образом не гарантирует защиту от повторного заболевания. Омикрон у привитых людей (они перенесут заболевание легко или бессимптомно) простимулирует иммунную защиту. И наоборот: часть людей, перенесших омикрон, после этого пройдет вакцинацию. Такой гибридный иммунитет считается самым эффективным и надежным вариантом защиты, заключил ректор.

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