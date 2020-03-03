3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается выявления опухолевых клеток, сейчас в процессе разработки биочип и устройство для считывания информации. Это что-то наподобие глюкометра", - сказал Андрей Гончаров. Он пояснил, что на небольшую пластинку нужно нанести каплю крови, а затем вставить ее в прибор, который проводит считывание результатов. Технология разрабатывается преимущественно для диагностики гемобластозов - злокачественных заболеваний крови.

Совместно с Витебским государственным медуниверситетом планируется выявить специфические микроРНК для диагностики онкозаболеваний. Такие микроРНК достаточно специфичны для ряда заболеваний - рака молочной железы, поджелудочной железы и др. Совсем недавно одна крупная транснациональная корпорация выпустила портативный прибор, который за нескольких часов позволяет провести диагностику 13 заболеваний. "Что-то подобное мы разрабатываем в Беларуси", - добавил директор института.

Белорусские ученые также разрабатывают метод выявления циркулирующих опухолевых клеток. "То есть в процессе опухолевого роста часть клеток, грубо говоря, отрывается от первичной опухоли и затем циркулирует с током крови, где оседает на внутренних органах и дает рост метастазам, то есть новым очагам болезни. Соответственно выявление в крови таких циркулирующих опухолевых клеток может являться одним из критериев диагностики рецидивов болезни", - отметил Андрей Гончаров.

"Выявляем и раковые стволовые клетки - это одна из разновидностей циркулирующих опухолевых клеток, которая характеризуются более агрессивным потенциалом к росту, - сказал директор института. - В этом году завершаются исследования, будем надеяться, что в итоге получим инструкцию по применению, утвержденную Минздравом, которая позволит этот метод широко внедрить".-0-