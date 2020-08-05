5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают чистящие и моющие средства с пробиотическим компонентом. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Эмилия Коломиец в пресс-центре БЕЛТА.

"Интересное направление нашей работы - создание чистящих и моющих средств с пробиотическим компонентом. Есть аналоги за рубежом, но они весьма дорогостоящие, потому почти не доступны для использования у нас. Такие препараты можно использовать в качестве моющих средств, например, в вагонах поездов, там, где есть кондиционеры, накапливается патогенная микрофлора. Они будут эффективны и в промышленности, и в быту. Мы объединяем наши усилия с "БелАсептикой", включаем в препараты микроорганизмы, которые способны не только подавлять патогены, но и продуцировать ферменты, которые очищают поверхности", - сказала Эмилия Коломиец.

По ее словам, возможно, что уже через год такие препараты будут готовы к испытаниям. "Мы хотим в состав пробиотических компонентов включить фаги, которые подавляют патогенные бактерии целенаправленно. Это наше ноу-хау, которое в принципе в зарубежных препаратах еще не прослеживается", - добавила директор института.

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