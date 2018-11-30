Белорусские военные проинспектировали воинские части в Чехии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси посетила Чехию в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа 2011 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Визит прошел 26-30 ноября. Проведена инспекция воинской части, являющейся объектом согласно положениям ДОВСЕ. Для оценки посещена и воинская часть в рамках Венского документа 2011 года. "Целью была проверка соответствия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Также была оценена информация, представленная Чехией государствам - участникам ОБСЕ в соответствии с Венским документом, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - проинформировали в Минобороны.

В Праге 29 ноября состоялась рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Чехии по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями. Обсуждены вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2018 году и согласованы мероприятия двустороннего сотрудничества на 2019 год.-0-