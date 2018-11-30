Белорусские военные проинспектировали воинские части в Чехии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси посетила Чехию в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа 2011 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Визит прошел 26-30 ноября. Проведена инспекция воинской части, являющейся объектом согласно положениям ДОВСЕ. Для оценки посещена и воинская часть в рамках Венского документа 2011 года. "Целью была проверка соответствия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Также была оценена информация, представленная Чехией государствам - участникам ОБСЕ в соответствии с Венским документом, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - проинформировали в Минобороны.
В Праге 29 ноября состоялась рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Чехии по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями. Обсуждены вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2018 году и согласованы мероприятия двустороннего сотрудничества на 2019 год.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4286 BYN
|2.42 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1384 BYN
|2.129 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.2047 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN