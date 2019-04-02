Белорусские военные проведут инспекцию одной из воинских частей Франции

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси с 1 по 5 апреля посещает Францию в соответствии с положениями ДОВСЕ и Венского документа 2011 года. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В мероприятиях, помимо восьми белорусских военных инспекторов, примет участие один представитель Украины. Военные проведут инспекцию одной из воинских частей (по выбору), которая является объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ. Кроме того, во время посещения 1-й дивизии будет оценена информация, представленная Францией государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части.

Беларусь же посетит инспекционная группа Бельгии. В ее состав включены два военных инспектора этой страны, по одному - из Великобритании и Нидерландов.-0-