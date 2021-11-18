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18 ноября 2021, 08:50

Белорусские врачи спасли жизнь 25-летнему беженцу из Ирака

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи спасли жизнь 25-летнему беженцу из Ирака, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

Гражданина Ирака Закария Хаги Мустафа (25 лет) доставили в приемное отделение больницы, где незамедлительно провели ультразвуковое исследование, взяли анализы и поставили диагноз. "Пациент из приемного отделения сразу же был направлен в операционную. Здесь было проведено эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем. По словам специалистов, оперативное вмешательство было проведено вовремя и сейчас жизни пациента ничего не угрожает. В настоящий момент состояние удовлетворительное, пациент находится в отделении урологии", - уточнили в Минздраве.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились 9 пациентов. Из них госпитализированы двое. Одна из обратившихся за медпомощью беременная женщина была отправлена на консультацию в перинатальный центр Гродно. После осмотра она возвратилась к семье на границу. Еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации.-0-

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