Белорусский адвокат избран членом правления арбитражных ассоциаций России и Украины

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский адвокат Александр Храпуцкий избран членом правления арбитражных ассоциаций украинской арбитражной ассоциации и вице-председателем правления арбитражной ассоциации России, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Сотрудничество будет плодотворным и поспособствует расширению практики цивилизованного решения споров, убежден Александр Храпуцкий. "Продвижение восточно-европейского региона как места проведения международного арбитража - важная и перспективная цель. Белорусские юристы и адвокаты играют в этом особую роль. Арбитражные ассоциации призваны содействовать распространению знаний и опыта разрешения споров, работать над развитием сотрудничества и обмена опытом между специалистами по всему миру", - считает он.

Александр Храпуцкий практикует в сфере международного коммерческого арбитража с 2000 года. Участвовал более чем в 50 процессах в качестве председательствующего арбитра, единоличного арбитра, соарбитра, представителя стороны. В настоящий момент включен в списки рекомендованных арбитров международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Венского международного арбитражного центра (VIAC). Александр Храпуцкий является членом Королевского института арбитров MCIArb, а с 2016-го - сопредседателем оргкомитета международного Форума по разрешению споров стран Восточной Европы (EEDRF).

Арбитражная ассоциация России образована в 2013 году в Москве и действует на основе равноправного членства юридических фирм, практикующих юристов и представителей научного сообщества. Содействует развитию третейских судов и международного коммерческого арбитража в России и странах СНГ. Украинская арбитражная ассоциация объединяет юристов, независимо от их принадлежности к той или иной юрисдикции, которые профессионально занимаются или интересуются практикой рассмотрения споров в международном арбитраже. Создана в сентябре 2012 года в Киеве по инициативе украинских и иностранных арбитражных экспертов.-0-