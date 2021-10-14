Белорусский анимационный фильм "263 ночи" стал лучшим на Московском еврейском кинофестивале

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анимационный фильм "263 ночи" стал лучшим документальным короткометражным фильмом 7-го Московского еврейского кинофестиваля, который проходил с 3 по 12 октября. Об этом БЕЛТА сообщили на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

"263 ночи" (производство киностудии "Беларусьфильм") - это международный проект Беларуси, России и Израиля, основанный на реальной истории группы из 26 евреев. "Это история спасшихся в подвале людей и женщины, невероятным образом дважды избежавшей смерти. Все эти люди уже чувствовали холодные лапы смерти на своем горле, но им удалось выжить. Казалось, Минское гетто было уничтожено полностью. Но, поставив в нужной графе галочку, каратели не знали, что на его территории продолжают жить люди. На улице Сухой под землей в кишащей крысами темноте они провели 263 дня и ночи - до освобождения Минска. Они пытались выжить и не сойти с ума в вырытом погребе в страшные годы войны, во время оккупации и создания гетто… 263 ночи в подземелье, без возможности выбраться наружу, с риском каждый день быть обнаруженными и уничтоженными", - рассказали на "Беларусьфильме".

Режиссер мультфильма Ирина Тарасова, автор сценария Константин Андрюшечкин, художник-постановщик Анна Емельянова, композитор Юрий Поволоцкий, звукорежиссер Виктор Морс. В роли рассказчика за кадром - народный артист России Аристарх Ливанов. Мультфильм снят по мотивам литературного произведения Бориса Герстена.-0-