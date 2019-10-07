Белорусский бизнес присоединился к инициативе "Компании, дружественные родителям"

Эффективность работы и хороший социально-психологический климат в коллективе возможны в том случае, если компания создает условия для совмещения работником профессиональных и родительских обязанностей по принципу возврата инвестиций. Инициативу ParentSmart ("Компании, дружественные родителям") в Беларуси активно развивает Фонд ООН в области народонаселения. Круглый стол "Компании, дружественные родителям" прошел в Минске.

Участники круглого стола, а это представители Фонда ООН в области народонаселения, Министерства труда и социальной защиты Беларуси, белорусские компании, поддерживающие концепцию ParentSmart, среди них и компания МТС, обсудили перспективы внедрения концепции в Беларуси, которая направлена на создание благоприятных условий труда для сотрудников с детьми, а также на достижение гендерного равенства внутри компаний.

Заместитель Представителя ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко в качестве положительного примера привела международный опыт, который показывает - создание дружественных для родителей рабочих мест способствует тому, что сотрудникам не приходится выбирать между профессией и семьей. А это в итоге положительно сказывается на экономике страны. "Это дает возможность женщинам уделить внимание своему профессиональному и карьерному росту, мужчинам - больше проводить времени с детьми, участвовать в воспитании и уходе за ними", - уверяет представитель ЮНФПА.

Образцом эффективного совмещения родительства и развития бизнес-инициатив являются шведские компании, которые внедряют концепцию ParentSmart c 1974 года. Шведский опыт в этом году изучили ряд бизнес-предприятий Беларуси, ЮНФПА и Министерство труда и социальной защиты при поддержке проекта Европейского союза MOST.

Уже в Минске представители бизнеса, международных организаций, государственных органов обменялись мнениями о возможностях продвижения инициативы ParentSmart, поделились собственным опытом.

"Сейчас сотрудники ищут не только возможность творческой и профессиональной реализации, для них важно, чтобы наниматель был комфортен. Поэтому одна из наших задач - обеспечить баланс между работой и отдыхом с основным фокусом на семейные ценности, это укрепляет позиции компании. В МТС мы проводим мониторинг баланса "работа - семья", где замеряем такой любопытный показатель, как индекс счастья. В компании он весьма высок: на уровне 8 по 10-балльной системе. Много сотрудников ведут активный образ жизни, занимаются спортом ", - отмечает генеральный директор МТС Владимир Карпович.

На обеспечение равноправия обоих родителей в процессе воспитания и ухода за детьми направлена и государственная гендерная политика Беларуси. Отпуск по уходу за ребенком могут взять как мамы, так и папы либо на краткосрочный период, либо до трехлетнего возраста ребенка. Предусмотрена и такая норма, как продление контракта для лиц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком - эта гарантия предусмотрена как для матерей, так и для отцов.

В Трудовом кодексе скоро появится норма по кратковременному отцовскому отпуску до 14 календарных дней, которые можно будет получить в течение шести месяцев с момента рождения ребенка.

"Мы наблюдаем преломление восприятия в обществе образа отца и заинтересованное участие пап в воспитании детей, поэтому все меры направлены на то, чтобы поддержать эти стремления, сориентированные и на снижение проблемы двойной занятости женщин. Пока только 1% отцов находится в Беларуси в декретном отпуске”, - объясняет заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.

Согласно исследованиям Белстата, женщины, которые имеют детей в возрасте до 10 лет, в 2,5 раза больше тратят времени на ведение домашнего хозяйства, уход за детьми. "При этом женщины вносят в экономику такой же вклад, как и мужчины: около 50% женщин заняты в нашей стране в общественном производстве. Стоит обратить внимание и на тот факт, что более 90% мам, которые имеют несовершеннолетних детей, работают. Соответственно, эта двойная нагрузка должна снижаться, распределяться между супругами для стабильности семьи, показателей рождаемости и вопросов демографии”, - отметила Марина Артеменко.

Концепция ParentSmart-компании направлена на создание благоприятных условий труда для работников, которые являются родителями, для совмещения профессиональных функций и функций родительства. ParentSmart-компании рассматривают семью не как помеху, а как ценность, которая дает нанимателю конкурентоспособные преимущества на рынке труда. Концепция ParentSmart-компании получила широкое распространение среди ведущих компаний в странах Западной Европы и Скандинавии.

Фото предоставлены компанией МТС

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