Белорусский детский хоспис приглашает принять участие в акции "#добраяшляпа"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию "#добраяшляпа" проведет 3-11 октября Белорусский детский хоспис. Она приурочена ко Всемирному дню хосписов и паллиативной помощи, который во всем мире пройдет 10 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в хосписе.

Во время акции каждый желающий сможет сфотографироваться в специальной фотозоне хосписа и на месте выложить свое фото в шляпе в соцсетях. Кроме того, можно будет за любое пожертвование взять открытку с понравившейся шляпой и разукрасить ее. Все открытки будут именные и в дальнейшем направлены подопечным хосписа.

"Шляпа - это символ того, что мы "покрываем" ребенка. От горя, боли, переживаний и расстройств. А оставляем ему только теплоту и заботу, - рассказывает директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова. - Специально к этому дню Международная организация паллиативной помощи детям уже несколько лет подряд проводит оригинальный флешмоб: участники выкладывают в соцсети фотографии в шляпах с подписью #hatson4cpc. Цель флешмоба - обратить внимание на проблемы детей, нуждающихся в паллиативной помощи, рассказать людям о деятельности хосписов, а также привлечь средства в помощь хосписам. Приглашаем всех неравнодушных людей поддержать внимание общества к проблемам наших подопечных".

Общественная благотворительная организация "Белорусский детский хоспис" - негосударственная и некоммерческая структура, которая на безвозмездной основе оказывает медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь семьям, воспитывающим детей с ограничивающими срок жизни и угрожающими жизни заболеваниями. На данный момент в хосписе более 400 подопечных.-0-