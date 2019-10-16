16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский контингент в миссии Временных сил ООН в Ливане будет увеличен. Это предусмотрено техническим соглашением, которое подписано сегодня между министерствами обороны Беларуси и Италии, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

Состоялась встреча начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова с делегацией посольства Италии в Беларуси во главе с заместителем посла Паоло Тонини. "Стороны в торжественной обстановке подписали техническое соглашение между министерствами обороны Беларуси и Италии о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане. Положениями соглашения предусмотрено увеличение численности белорусского контингента в этой миссии", - проинформировали в Минобороны. С итальянской стороны соглашение подписал военный атташе при посольстве Италии в Беларуси (по совместительству) Альфонсо Миро.

Во время встречи

На встрече обсуждались также состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.-0-

Фото Министерства обороны