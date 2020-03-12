Белорусский литературовед Владимир Гниломедов стал лауреатом премии имени Айтматова

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академик Национальной академии наук Беларуси Владимир Гниломедов стал лауреатом премии имени Чингиза Айтматова. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Члены комиссии поддержали предложение о присуждении высокой награды в 2020 году академику НАН, заслуженному деятелю культуры Беларуси, доктору филологических наук, профессору, писателю и литературоведу Владимиру Гниломедову", - сказали в пресс-службе.

Он считается одним из старейшин белорусского литературоведения и критики. Научной общественности хорошо известны его исследования в области истории, теории и методологии белорусской литературы и критики. Центральное место в работах занимает литература XX века как одна из важнейших форм национального духовно-эстетического сознания. Владимир Гниломедов исследовал связь общих закономерностей развития литературы с динамикой индивидуальных идейно-художественных исканий в творчестве Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Ивана Мележа, Аркадия Кулешова, Петруся Бровки, Максима Танка, Пимена Панченко и других. Ученый раскрыл социальные, духовные и биографические факторы, влияющие на формирование личности писателя, становление его художественного мира, рост мастерства.

Владимир Гниломедов уделяет много внимания проблемам средней и высшей школы, под его руководством и при его личном участии были составлены программы для учреждений образования. Он автор романов "Уліс з Прускі" (2006), "Расія" (2007), "Вяртанне" (2008), свыше 300 литературоведческих и критических статей, 11 монографий. Лауреат литературной премии имени В.Колесника (1996) за книгу "Янка Купала: Новы погляд". Лауреат премии Национальной академии наук Беларуси (2005). Награжден орденом Франциска Скорины (2009), медалями.

Премия Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ имени Чингиза Айтматова была учреждена в 2012 году. Она присуждается ежегодно за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, за изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами.-0-