Белорусский минерал пополнил коллекцию камней в Музее мира Окинавы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин сегодня принял участие в торжественной церемонии передачи белорусского калийного минерала в Мемориальный музей мира японской префектуры Окинава. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Японии.

"Символическим фундаментом мира и мостом дружбы между народами является экспозиция камней в мемориальном комплексе, которая пополнилась экземпляром из Беларуси. Примечательно, что в июле этого года в Минске состоялась церемония закладки земли из Хиросимы и Нагасаки в крипте храма-памятника в честь Всех Святых. Теперь на Окинаве, которая является святым для японцев местом, есть частичка нашей белорусской земли", - говорится в сообщении белорусского загранучреждения.

Кстати, договоренность о передаче камня из Беларуси для экспозиции Мемориального музея мира Окинавы была достигнута посольством в июле 2020 года. Калийный минерал предоставлен белорусским предприятием "Беларуськалий", которое осуществляет значительные поставки своей продукции в зарубежные страны, в том числе в Японию.

Фото посольства Беларуси в Японии

В этот же день состоялась встреча главы белорусской дипломатической миссии с губернатором префектуры Окинава Тамаки Дэни, в ходе которой подтверждена заинтересованность сторон в дальнейшем развитии двустороннего межрегионального взаимодействия. Кроме того, речь шла о проведении в 2022 году ряда совместных экономических мероприятий.

Во время переговоров с представителями торгово-промышленной палаты префектуры Окинава достигнута договоренность о начале совместной работы по организации форума "Беларусь - Окинава", который призван стать важным мероприятием по расширению белорусско-японского экономического сотрудничества.-0-