Белорусский путь борьбы с COVID-19 себя оправдал - Кочанова

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский путь борьбы с COVID-19 себя оправдал. Об этом в эфире программы "Евразия. Дословно" на телеканале "Мир 24" заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.
"Мы практически все занимались этим вопросом, поскольку это неординарная ситуация, беда, которая пришла во все страны мира. И мы понимали, что с этим надо не просто бороться, а вести целенаправленную системную работу. Собственно говоря, так и получилось. Возможно, в каких-то странах это применительно и, наверное, оправдано, когда они закрывались, вводили серьезные карантинные меры. Но мы небольшая страна, и для того, чтобы экономически выжить в этой ситуации, нам надо было, чтобы наши предприятия работали", - рассказала Наталья Кочанова.
Поэтому страна пошла по своему пути. "Мы четко работали с теми, кто заболел или кто являлся контактами первого и второго уровня. Были подключены все губернаторы, местные органы власти для того, чтобы перепрофилировать больничные учреждения, которые не занимались инфекционным профилем. Надо было закупить еще дополнительно какое-то оборудование. Были очень быстро перепрофилированы предприятия, которые стали выпускать средства индивидуальной защиты. И, конечно, мы понимали, что очень правильно поступили, когда-то сохранив санэпидемслужбы, которые внесли очень серьезный вклад в эту работу. Мы сохранили инфекционные больницы. Все это нам позволяет и сегодня работать эффективно", - отметила спикер.
"Да, выбрали свой путь. Жизнь показала, что в нашей стране эти меры себя оправдали. Та ситуация, которая складывается сегодня, говорит о том, что был выбран абсолютно правильный путь в работе с этой инфекцией. И самое главное - эти меры дали хороший результат", - констатировала председатель Совета Республики.
Спикер добавила, что в Беларуси достаточно активно проходит вакцинация от COVID-19. Только в Минске в сутки вакцинируются до 10 тыс. человек. К слову, Наталья Кочанова, как и вся ее семья, также уже прошла полный курс вакцинации.-0-
"Мы практически все занимались этим вопросом, поскольку это неординарная ситуация, беда, которая пришла во все страны мира. И мы понимали, что с этим надо не просто бороться, а вести целенаправленную системную работу. Собственно говоря, так и получилось. Возможно, в каких-то странах это применительно и, наверное, оправдано, когда они закрывались, вводили серьезные карантинные меры. Но мы небольшая страна, и для того, чтобы экономически выжить в этой ситуации, нам надо было, чтобы наши предприятия работали", - рассказала Наталья Кочанова.
Поэтому страна пошла по своему пути. "Мы четко работали с теми, кто заболел или кто являлся контактами первого и второго уровня. Были подключены все губернаторы, местные органы власти для того, чтобы перепрофилировать больничные учреждения, которые не занимались инфекционным профилем. Надо было закупить еще дополнительно какое-то оборудование. Были очень быстро перепрофилированы предприятия, которые стали выпускать средства индивидуальной защиты. И, конечно, мы понимали, что очень правильно поступили, когда-то сохранив санэпидемслужбы, которые внесли очень серьезный вклад в эту работу. Мы сохранили инфекционные больницы. Все это нам позволяет и сегодня работать эффективно", - отметила спикер.
"Да, выбрали свой путь. Жизнь показала, что в нашей стране эти меры себя оправдали. Та ситуация, которая складывается сегодня, говорит о том, что был выбран абсолютно правильный путь в работе с этой инфекцией. И самое главное - эти меры дали хороший результат", - констатировала председатель Совета Республики.
Спикер добавила, что в Беларуси достаточно активно проходит вакцинация от COVID-19. Только в Минске в сутки вакцинируются до 10 тыс. человек. К слову, Наталья Кочанова, как и вся ее семья, также уже прошла полный курс вакцинации.-0-