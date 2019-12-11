Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из центральных районов европейской части Стамбула торжественно открыли Белорусский сквер дружбы. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Во время церемонии открытия сквера

"Данную инициативу выдвинул мэр стамбульского района Бакыркёй Бюлент Керимоглу еще в начале 2019 года. На территории 16-миллионного Стамбула и в целом Турции это первый национальный сквер Беларуси", - пояснили в дипмиссии.

В церемонии открытия сквера приняли участие мэр Бакыркёя Бюлент Керимоглу, генеральный консул Беларуси в Стамбуле Алексей Швед и глава администрации Советского района Минска Юрий Трущенко (Советский район установил партнерские отношения с Бакыркёем). С фольклорной программой на открытии сквера выступил белорусский хоровой коллектив "Полифоника".

На церемонии присутствовали свыше ста представителей городских властей Стамбула, консульского корпуса, бизнеса и общественных организаций, белорусской диаспоры.-0-

Фото Генерального консульства Беларуси в Стамбуле