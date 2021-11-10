Белорусский союз женщин: не желая выполнять свои обязательства перед беженцами, в ЕС пытаются выставить их гибридным оружием

10 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Европейском союзе, не желая выполнять свои обязательства перед беженцами, пытаются выставить их гибридным оружием. Такую точку зрения высказали корреспонденту БЕЛТА в Сморгонской районной организации Белорусского союза женщин.

"Когда дом разрушен войной, а из перспектив на родине только пуля от террористов, возникает отчаянное желание выжить и спокойно строить свое будущее. Именно с таким настроением люди семьями двигаются в сторону западного мира, где им обещали ту самую "новую жизнь". Идут, спасая единственное ценное, что у них осталось - своих детей", - отметили в районной организации.

"Именно женщины с малолетними детьми на руках возглавили колонну надежды. Сотни человек объединились в группу, обоснованно опасаясь за свою жизнь при переходе польской границы. Все они бегут от войны в Германию, где им обещали "новую" жизнь. Сейчас, не желая выполнять свои обязательства перед этими людьми, в Евросоюзе пытаются выставить их гибридным оружием. Пора остановить это безумие", - уверены в союзе женщин.

"Кто, как не мы, женщины, должны призвать польские власти проявить мудрость и благоразумие. Нельзя быть безразличными к судьбам матерей и детей. Нельзя терять человечность", - подчеркнули в Сморгонской районной организации Белорусского союза женщин.-0-

Фото Рамиля Насибулина, Леонида Щеглова